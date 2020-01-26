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Midenizi yağıyla koruyun

Midenizi biberiye yağıyla koruyun
Giriş Tarihi: 26.1.2020

BİBERİYE bitkisi bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, mideyi koruyucu fonksiyonuyla öne çıkıyor. Mide hastalıklarının önlenmesinde ve özellikle mide ülserinin tedavisinde biberiye yağı elinizin altında hazır bulunmalı. Aynı zamanda hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlar ile migren, kas ve eklem ağrılarını dindirmede biberiye yağının büyük faydası olduğu biliniyor.

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