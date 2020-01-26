Unutkanlığa havuç suyu ile son verin!

Salatalar ile her türlü et ve sebze yemeklerine renk katan havucun kronik baş ağrılarına iyi geldiği bilinirken haftanın birkaç günü bir bardak havuç suyu içmenin büyük yararı olduğunu biliyor muydunuz?

Salatalar ile her türlü et ve sebze yemeklerine renk katan havucun kronik baş ağrılarına iyi geldiği, ayrıca erken bunama, deri ve akciğer kanseri hastalıklarına karşı kalkan görevi gördüğü iyi biliniyor. Ancak unutkanlık sorununu gidermede ve gelecekteki Alzheimer riskini ortadan kaldırmada ise haftanın birkaç günü bir bardak havuç suyu içmenin büyük yararı olduğunu biliyor muydunuz?