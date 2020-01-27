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Gelinlik Fuarı’nda ’s farkı

Gelinlik Fuarı’nda Denis’s Moda farkı
Giriş Tarihi: 27.1.2020

Avrupa'nın en büyüğü ve sektörün Uluslararası Fuarcılık Endüstrisi Derneği onaylı tek fuarı 'IF 'e her yıl katılan 's 'nın birbirinden zarif, benzersiz ve özel tasarımlı ürünleri yine büyük ilgi gördü.

24 ülkeye ihracat gerçekleştiren, nişanlık, abiye ve damatlık sektöründe lider Denis's Moda'nın kurucusu Engin Şentürk, "Bu yıl özel koleksiyonumuzla 'If Wedding Fashion 2020 İzmir'de dikkatler üzerimize çevrildi. İlk iki günde aldığımız siparişlerle sezonu kapattık. Bu önemli organizasyonda yeni müşteriler edinip, ürünlerimizi daha büyük bir yelpazeye yayma fırsatı buluyoruz. 2020'de simli ve baskılı kadife, flok baskılı kumaşları ön planda tuttuk, bunlar tül ve satenin önüne geçti. Bu sene bordo, Afgan yeşili, lacivert ve siyah renkler ön planda. Bu sezon 220 parça yeni model mevcut ama yıl sonuna kadar 400 modeli bulacak" dedi.

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