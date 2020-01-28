Can Bonomo: “Podyumu bıraktım Paris ilk ve sondu”

Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel, önceki akşam Kuruçeşme İnari isimli mekandan çıkarken görüntülendi. Sık sık basın mensuplarından kaçan ikili, bu sefer gazetecilere poz vererek soruları yanıtladı. Can Bonomo, Paris'te çıktığı defile ile ilgili sorulara önce kahkaha attı daha sonra ise, "Podyumları bıraktım arkadaşlar ilk ve son oldu. Biz de bunu Öykü ile aramızda çok konuştuk ve çok güldük" dedi.