Chloe Loughna: “Serdar’ın bana yaptığı şarkıyı dinlemedim”

İzmir’deki IF Wedding Fashion Fuarı’na gelen İrlandalı Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili soruları yanıtladı. Ortaç’ın kendisi için yazdığı şarkıyı dinlemediğini söyleyen güzel manken, “Tekrar bir araya gelmek yok. O iş bitti” dedi.

Serdar Ortaç ile 5 yıl süren evliliğinin ardından geride bıraktığımız sene Ağustos ayında tek celsede boşanan İrlandalı manken Chloe Loughnan, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Dolce Cafe ve Restoran'dan çıkarken görüntülenen Chloe Loughnan, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

'HALA HABER YAPILIYOR'

IF Wedding Fashion Gelinlik ve Abiye Fuarı'ndaki bir defile için Türkiye'ye gelen güzel mankene, kendisi ve Serdar Ortaç hakkında çıkan haberleri takip edip etmediği soruldu. Chloe, "Haberler bitmiyor, ben anlamıyorum. Ayrılalı uzun zaman oldu hala Serdar ile benim haberim yapılıyor" dedi.



'MERAK ETTİM ŞİMDİ'

Son olarak geçtiğimiz günlerde basında Serdar Ortaç'ın onun için bir şarkı bestelediği yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ise, bundan haberi olmadığını dile getiren Chloe Loughnan, "Daha yeni geldim Türkiye'ye. Merak ettim şimdi şarkıyı, ama dinlemedim" şeklinde cevap verdi. Daha sonra muhabirlerin yanından ayrılan başarılı manken, gün boyu AVM içerisinde tur atarak alışverişin keyfini çıkardı.



"ARTIK SADECE ARKADAŞIZ"

BİR muhabirin "Serdar Ortaç ile barışman mümkün mü?" sorusu üzerine Chloe Loughnan, "Biz küs değiliz ki, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik. Tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar artık sadece arkadaşım" açıklamasını yaptı.