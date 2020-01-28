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Özdilek’te yarıyıl eglencesi sürüyor

Özdilek’te yarıyıl eglencesi sürüyor
Giriş Tarihi: 28.1.2020

Özdilek İzmir AVM'deki yarıyıl tatili eğlencesi, sevilen çizgi film karakterlerinin birbirinden eğlenceli dans ve şovlarıyla sürdü. Etkinlikler kapsamında, Kral Şakir'in sevilen karakterleri Şakir ve Necati miniklerle tanıştı ve eğlence dolu bir gösteri sundu. Özdilek İzmir AVM'de tatil eğlencesi 27-31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İzmir'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Şirinler etkinliğiyle devam edecek. Etkinliğe Şirinler ile tanışmak ve onlarla dans edip eğlenmek isteyen tüm minikler davet edildi.

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