İzel, şarkı söylemek için ameliyatını erteledi

Şarkıcı İzel ve Sinan Akçıl geçtiğimiz gün Akçıl’ın proje albümünde seslendireceği şarkının kayıtları için stüdyoda bir araya geldi.

14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak albüm ile ilgili konuşan İzel, ameliyat gününü Sinan Akçıl'ın albümünde şarkı söylemek için ertelediğini söyledi. İzel, "Sinan Akçıl'ın bana gel demesi yeter onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan Akçıl projesi için ameliyatımı Çarşamba gününe erteledim. Sevenlerim endişelenmesin büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar" dedi.

BU ŞARKI İÇİN 15 YIL BEKLEDİM

Sinan Akçıl'ın proje albümünde "Kararsızım" isimli şarkıyı seslendiren İzel, "15 yıl önce seslendirmek istediğim ancak yorumlayamadığım bir şarkıdır. Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bu gün de koşa koşa geldim" açıklamasını yaptı.

'BİZ VARKEN POP BİTMEZ'

Son dönemde ortaya çıkan "Pop müzik bitiyor" tartışmalarına değinen Sinan Akçıl, "Bizim gibi üreten sanatçılar olduğu sürece pop müzik bitmez. Ben rap müziği de pop müziği de çok seviyorum. Ama emin olun biri biterse diğeri de biter" diye konuştu.