Mustafa’dan ‘Defne’ sorularına ilginç yanıt

Yazdığı ‘Beni Ağlatma’ adlı kitapla gündeme gelen Mustafa Sandal, tepkiler üzerine ikinci baskıda değişikliğe gitti. Ünlü popçu, Defne Samyeli ile ilgili sorular üzerine ise konuyu değiştirmeye çalışarak “2020 çok enteresan başladı” dedi

Popçu Mustafa Sandal, önceki akşam dostlarıyla Etiler Da Mario Restoran çıkışında görüntülendi. Yazdığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabının ikinci baskısını yapacağını söyleyen şarkıcı, "Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım" diyerek sorulacak soruların önünü kesti ve ardından da konuyu değiştirmeye çalıştı.



İKİNCİ BASKI DEĞİŞTİ

Malaya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketi ile ilgili konuşan Sandal, "Bu iki şehrimizde yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. Yüreğimiz buruk. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi. Gazetecilerin, "İkinci baskıda değişiklikler olacakmış. Defne Samyeli'nin de bir açıklaması oldu. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Mustafa Sandal, "Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor. Ama diğer sorunuzla ilgili gerekli açıklamaları yaptım. 2020 çok ilginç başladı. Avustralya'daki yangın, Kobe'nin ölümü gibi şeyler oldu. Korona virüsü inşallah ülkemize gelmez" diyerek mekandan ayrıldı



DAVA KARARI VAR

Defne Samyeli'nin dava açacağını açıkladığı Sandal, bu gelişme üzerine kitabın 2. baskısında Samyeli'yle ilgili bölümü çıkardı. Ancak bu gelişmeye rağmen Samyeli henüz dava kararından vazgeçmedi. Samyeli'nin ikinci baskının çıkmasından sonra nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI