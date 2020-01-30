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uçurumun kıyısında!

Demir uçurumun kıyısında!
Giriş Tarihi: 30.1.2020

ATV’nin Perşembe akşamlarına damga vuran fenomen dizisi ‘Bir ’, yine çok heyecanlı bir bölümle ekranlara gelecek. Çukurova'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşe detaylar...

Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner! Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'da atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı

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