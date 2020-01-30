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ikinci kez anne oluyor

Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne oluyor
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Spiker Simge Fıstıkoğlu, Nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları aynı yıl Eylül ayında dünyaya geldi. Simge Fıstıkoğlu, 16 ay sonra müjdeli haberi verdi. İkinci kez anne olacağını duyurdu.

'ÖNCE AYAĞIMI KIRDIM'
Karnı burnunda fotoğrafını sayfasında paylaşan Fıstıkoğlu altına bir de not düştü: Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Önce ayağımı kırmam, ardından gelen bazı uyarılar nedeniyle biraz erkenden çıkmak zorunda kaldım doğum iznine... Umarım en kısa zamanda iyi haberlerle buluşabiliriz.

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