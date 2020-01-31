Çarsamba gününün galibi Kuruluş Osman!

atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman, Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca Kuruluş Osman'ın 8. Bölüm etiketi #TürkünGayesi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı sekizinci bölümüyle Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Ayrıca Kuruluş Osman'ın 8. Bölüm etiketi #TürkünGayesi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya yükseldi.