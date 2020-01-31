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Provokatör Laçin’i affetmediler

Provokatör Laçin’i affetmediler
Giriş Tarihi: 31.1.2020

Bir temizlik markası, ’da meydana gelen sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı büyük tepki çeken ile reklam anlaşmalarını feshetti

Berna Laçin, yaşanan Elazığ depremi sonrası attığı provokatif tweet'le her kesimden insanın büyük tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazan Berna Laçin'in duyarsızlığına eleştiri yağmıştı.

GÖRSELLERİ KALDIRILDI
Paylaşımlarından dolayı tepkilerin odağında olan Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı. Laçin'in yaptığı bu provokasyona reklam yüzü olduğu bir temizlik firması da kayıtsız kalmadı. Soruşturma kararının ardından Berna Laçin ile reklam anlaşması olan firma, fesih kararı aldı. Firmanın bu kararı almasında, Berna Laçin'in toplumun her kesimi tarafından eleştirilmesi etkili oldu. Marka, Laçin ile olan tüm görselleri de sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

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