‘Eltilerin Savaşı’ görücüye çıktı

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı ve yönetmenliğini

Onur Bilgetay'ın üstlendiği Eltilerin Savaşı filminin galası yapıldı. Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra Barış Arduç, Demet Akbağ,

Ezgi Mola, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, Yasemin Kamhi, Maria Anastasiyeva, İrem Sak, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Öykü Karayel-Can Bonomo gibi ünlü isimler katıldı.

'YEŞİLÇAM TADI VAR'

Galada tüm oyuncularla birlikte seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, "Yönetmenimize ve tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptık" dedi.



"GUPSE'NİN EN İDDİALI FİLMİ"

Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Arduç, "Biraz iddialı olacak ama bence en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız Deliha'dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar. Oyunculuk, senaristlik ve yönetmenliği Gupse çok iyi yapıyor" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI