İrem Derici, sahnede kendinden geçince haddini aştı

Kocaeli'de bir festivalde sahne alan İrem Derici'nin, şarkı esnasında kullandığı ifadeler tepki çekti. Meleklere küfür eden Derici'ye sosyal medyadan tepki yağarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de organizasyonlarında Derici'ye yer vermeyeceğini duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki gördü.



'YER VERMEYECEĞİZ'

'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada meleklerle ilgili bölümde orkestrayı durdurarak küfürlü ifade kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Kocaeli Büyüşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alan Büyükşehir'in açıklamasında, "Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada da '#iremdericiboykot' etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Derici'yi saygılı olmaya çağıran binlerce vatandaş, usta sanatçıların fotoğraflarını paylaştı.



'ARGO VE KÜFÜRLÜ KONUŞAN BİRİYİM'

Sosyal medya hesabından video yayınlayan şarkıcı İrem Derici, özür diledi. Küfürlü cümlesinde adı geçen meleğin vokalisti Melek olduğunu aktaran Derici, "8 yıldır piyasadayım, ilk çıktığım günden beri değişmedim. Argo konuşan, arada ağzından küfür kaçıran bir kadınım. Değişmesini umuyoruz ama değişmeyince de değişmiyor. Üzülen, kırılan varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı.