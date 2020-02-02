Aşk Tesadüfleri Sever filmi İzmir’de özel gösterimi yaptı

İlkinden 10 yıl sonra vizyona giren ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin İzmir özel gösterimi dün Optimum’da gerçekleştirildi. Oyuncularla sohbet eden İzmirliler, hüzün dolu bu filmi izlerken gözyaşlarına boğuldular...

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın birlikte yönettiği "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin İzmir özel gösterimi, dün Optimum Outlet'te gerçekleştirildi. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde oynadığı aşk ve dram tarzındaki yapım için, önce söyleşi ardından da film gösterimi yapıldı. Etkinliğe yönetmenler Ömer Faruk Sorak ve eşi İpek Sorak ile birlikte oyuncular Elif Doğan, Türkü Turan ve Levent Can katıldı. 2010'da vizyona giren "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin devamı niteliğinde olan yapımda, 1960'lardan günümüze uzanan romantik ve hüzünlü bir yolculuğa çıkılıyor.



İKİ FARKLI DÖNEM

İki farklı dönemde geçen ve senaryosu gerçek bir yaşam öyküsünden alınan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor. Duygusal sahneleriyle beğeni toplayan "Aşk Tesadüfleri Sever 2" salonda bulunan İzmirlileri gözyaşlarına boğdu. Ömer Faruk Sorak, eskiden teknolojinin yetersizliği nedeniyle sadece mektupla iletişim kurulan ve büyük heyecanlar yaşatan aşklarla günümüzde eline hiç kağıt kalem alıp mektup yazmamış olan bir neslin yaşadığı hızlı tüketilen ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

ERCAN AKGÜN