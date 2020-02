Işın Karaca'dan nispet gecesi!

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Tuğrul Odabaş’ın esmer bir güzelle görüntülenmesinin ardından şarkıcı Işın Karaca’dan karşı atak geldi.

Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir alışveriş merkezinden çıkarken ilk kez el ele poz verdi. Gazetecilerin "İlişkiniz nasıl başladı?" sorusuna cevap veren Karaca, "Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz" dedi.



'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ'

IŞIN Karaca, evlilikle ilgili sorulara, "İkimizin de öyle bir düşüncesi yok" şeklinde cevap verdi. Yapıcıoğlu ise Işın Karaca ile birlikte güzel bir projede olacaklarını ve Best Of albüm yapacaklarını açıkladı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI