  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Işın Karaca'dan nispet gecesi!

Karaca'dan nispet gecesi!

Işın Karaca'dan nispet gecesi!
Giriş Tarihi: 2.2.2020

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Tuğrul Odabaş’ın esmer bir güzelle görüntülenmesinin ardından şarkıcı Karaca’dan karşı atak geldi.

Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir alışveriş merkezinden çıkarken ilk kez el ele poz verdi. Gazetecilerin "İlişkiniz nasıl başladı?" sorusuna cevap veren Karaca, "Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz" dedi.

'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ'
IŞIN Karaca, evlilikle ilgili sorulara, "İkimizin de öyle bir düşüncesi yok" şeklinde cevap verdi. Yapıcıoğlu ise Işın Karaca ile birlikte güzel bir projede olacaklarını ve Best Of albüm yapacaklarını açıkladı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Işın Karaca'dan nispet gecesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN