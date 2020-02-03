TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, ölümünün 21'inci yılında, Kanlıca'daki mezarı başında anıldı. Manço'nun ailesi ve sevenleri, İstanbul Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuruna binerek, Kanlıca'ya gitti.
TÜRK müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, ölümünün 21'inci yılında, Kanlıca'daki mezarı başında anıldı. Manço'nun ailesi ve sevenleri, İstanbul Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuruna binerek, Kanlıca'ya gitti. Vapurdaki etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirildi.
21 yıldır dinmeyen Barış Manço özlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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