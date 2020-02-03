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Bağırsak hastalıklarıyla mücadelede biberiye!

Bağırsak hastalıklarıyla mücadelede biberiye!
Giriş Tarihi: 3.2.2020

familyasına (Rosmarinus officinalis) ait olan biberiye, yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini, vitamini, .

BALLIBABAGİLLER familyasına (Rosmarinus officinalis) ait olan biberiye, yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini ve B9 vitamini içerir. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez ve demir minerallerini barındırır. Avrupa'da, biberiye hazımsızlığın tedavisinde yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.
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