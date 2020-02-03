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İltihap önleyici baharat karışımı: !

İltihap önleyici baharat karışımı: Köri!
Giriş Tarihi: 3.2.2020

; zerdeçal, kişniş ve gibi baharatlarla doludur. ana baharatlardan biri olan zerdeçal, kurkumin adı verilen bir madde içerir.

KÖRİ; zerdeçal, kişniş ve acı biber gibi baharatlarla doludur. Karışımdaki ana baharatlardan biri olan zerdeçal, kurkumin adı verilen bir madde içerir. Kurkumin de yüksek anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Zerdeçalın romatoid artrit, osteoartrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi hastalıkların semptomlarını hafiflettiği de kanıtlanmıştır. Köri tozunda yaygın olarak bulunan biber ve kişniş gibi diğer baharatlar da iltihap önleyici etkiye sahiptir.
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