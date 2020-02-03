İzmir’e damat geliyor

BİR TV programının stüdyosunda tanıştığı İzmirli Açelya Deniz'e aşık olan Antakyalı Cihan Yılmaz, yine aynı programın düello bölümünde genç kıza evlilik teklifinde bulundu.

BİR TV programının stüdyosunda tanıştığı İzmirli Açelya Deniz'e aşık olan Antakyalı Cihan Yılmaz, yine aynı programın düello bölümünde genç kıza evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, "Birinci turda kış bahçesinde bir yarışmacı ile tanıştım. Biz evlenmeye karar verdik. Şu an aramızda" dedi ve diz çöküp Açelya'ya evlilik teklif etti. İzmirli Açelya ise bu teklifi kabul etti ve çok mutlu olduklarını söyledi.



FATİH ŞENDİL