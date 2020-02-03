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Kışın mutlaka içmelisiniz

Kışın mutlaka içmelisiniz
Giriş Tarihi: 3.2.2020

akşamlarının damaklara kazınan, çok severek içtiğimiz lezzeti bozanın sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor! bir potasyum deposu olan boza, tansiyonun dengelenmesinden stresle mücadeleye kadar pek çok soruna şifa oluyor.

KIŞ akşamlarının damaklara kazınan, çok severek içtiğimiz lezzeti bozanın sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor! Tam bir potasyum deposu olan boza, tansiyonun dengelenmesinden stresle mücadeleye kadar pek çok soruna şifa oluyor. Boza, kendine özgü tadını laktik asit bakterileri sayesinde fermente olmasından yani mayalanmasından alıyor. Fermentasyon, bozaya hem lezzet kazandırıyor hem de bağırsaklarda yararlı bakterilerin oluşumunu sağlıyor. Böylelikle boza sindirim sistemi sağlığına destek oluyor.
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