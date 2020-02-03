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Ömercik’e veda

Ömercik’e veda
Giriş Tarihi: 3.2.2020

ÖMERCİK filmleriyle tanınan , 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz gün hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan 'nde kılındı.

ÖMERCİK filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.


Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Cenazeye Dönmez'in ailesi, oyuncu Edis Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

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