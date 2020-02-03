Ömercik’e veda

ÖMERCİK filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı.
ÖMERCİK filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Cenazeye Dönmez'in ailesi, oyuncu Edis Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.
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