Rol arkadaşlarına destek oldular

GÜZEL oyuncu Yağmur Tanrısevsin, otizmli çocuklar yararına düzenlenen bir etkinlikte yer aldı. Zorlu PSM'de gerçekleşen etkinlikte çocuklarla birlikte seramik ve boyama yapan oyuncuyu, 'Baba Parası' filmindeki partnerleri Ahmet Kural ile Murat Cemcir de yalnız bırakmadı.

GÜZEL oyuncu Yağmur Tanrısevsin, otizmli çocuklar yararına düzenlenen bir etkinlikte yer aldı. Zorlu PSM'de gerçekleşen etkinlikte çocuklarla birlikte seramik ve boyama yapan oyuncuyu, 'Baba Parası' filmindeki partnerleri Ahmet Kural ile Murat Cemcir de yalnız bırakmadı.



OTİZMLİ ÇOCUKLAR YARARINA

CEMCİR, "Bu sefer Yağmur Hanım'ın galasındayız. Otizmli çocuklar yararına seramik yapıyordu. Biz de sürpriz yapıp ona destek olalım dedik" şeklinde konuştu. Yağmur Tanrısevsin ise çocukları çok sevdiğini belirterek, "Her zaman onlar için göreve hazırım" dedi.