  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > 4 yılın şampiyonu ATV 2020’de de birinci

4 yılın şampiyonu 2020’de de birinci

4 yılın şampiyonu ATV 2020’de de birinci
Giriş Tarihi: 4.2.2020
ATV, dizi ve programlarıyla Ocak ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu.

SEVİLEN PROGRAMLAR
Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2019 yılında da aldığı yüksek izlenme oranları ile tüm yılı birincilikle geride bırakmıştı. atv'yi milyonları ekrana kilitleyen gündüz kuşağı programları, gündemin nabzını tutan haber bültenleri, en çok izlenen yarışma programları ve en sevilen dizileri ve futbol severlerin büyük ilgi gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası maçları birinciliğe taşındı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 yılın şampiyonu ATV 2020’de de birinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN