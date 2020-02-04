4 yılın şampiyonu ATV 2020’de de birinci

ATV, dizi ve programlarıyla Ocak ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen kanal oldu.



SEVİLEN PROGRAMLAR

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2019 yılında da aldığı yüksek izlenme oranları ile tüm yılı birincilikle geride bırakmıştı. atv'yi milyonları ekrana kilitleyen gündüz kuşağı programları, gündemin nabzını tutan haber bültenleri, en çok izlenen yarışma programları ve en sevilen dizileri ve futbol severlerin büyük ilgi gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası maçları birinciliğe taşındı.