Dinlenme zamanı

Başarılı şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün yalnız başına alışveriş turundaydı. Sanatçı, "Şu sıralar dinleniyorum çocuklar, sadece konserlere odaklanmış durumdayım. Bugün de kendime ve evdekilere kışlık bir şeyler almaya geldim. Önümüzdeki ay Bostancı konserimiz var ona hazırlık yapıyoruz" dedi.
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