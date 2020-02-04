Uludağ’da rap ateşi

Whitefest 2020’nin açılış meşalesi Sagopa Kajmer ve Gazapizm performansları ile yandı...

Gençlik ateşini Uludağ'ın zirvesine taşıyan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest başladı. Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. Genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de festivalin açılışını yapmış oldu.



Gazapizm'in ardından duayen rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde kıtalar arası birde diss atarak "Bir savaş bin ölüm"ü söyleyen Sagopa Kajmer, "Zulme karşı dimdik dur. Yanındayız Kudüs" diyerek büyük alkış aldı.





Tarhan ABDULLAHOĞULLARI