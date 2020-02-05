Alışveriş turunda

Yeşilçam'ın usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen İnanır, daha sonra yakın dostuyla açık alanda bulunan meydan katında turlayıp güzel havanın tadını çıkardı.
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