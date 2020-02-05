  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Alışveriş turunda

Alışveriş turunda

Alışveriş turunda
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Yeşilçam'ın usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM'de kundura ve takım elbise deneyen İnanır, daha sonra yakın dostuyla açık alanda bulunan meydan katında turlayıp güzel havanın tadını çıkardı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alışveriş turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN