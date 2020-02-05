Belgesel ve sergi heyecanı

Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan, önceki gün menajeriyle birlikte objektiflere takıldı. Uzun bir süre toplantı yapıp sohbet eden Düzyatan, kendine yöneltilen sorulara "Önümüzdeki günlerde çekmiş olduğumuz belgesel çıkacak. Fotoğraf sergisi bu planlarımız arasında ama net bir şey yok" şeklinde cevap verdi.