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Çocuklara hizmet

Çocuklara VIP hizmet
Giriş Tarihi: 5.2.2020

Kızları rahat etsin diye minibüs alan , soğuk sıcak demeden çalışıyor. Berkay soğukta açıkhava konseri verirken eşi ise çocukları lüks araçla gezdiriyor

Popçu Berkay Whitefest'te dondurucu soğukta sahneye çıktı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin kaynağını düzenli aile yaşantısına bağlayan Berkay, üçüncü kez çocuk sahibi olmak istediklerini ancak henüz Zeynep Mira'nın çok küçük olduğunu söyledi.


Berkay Uludağ'da sahne öncesi çocuklarının fotoğraflarını muhabirlere göstererek "Gözlerini benden güzelliğini annelerinden almışlar" dedi.

BABALIK EN GÜZEL DUYGU
Kızlarından konu açılınca duygusallaşan Berkay, "Şu güzelliklere bakar mısınız? Her şey onlar için. Baba olmak dünyanın en muhteşem duygusu. Allah bana bu mutluluğu iki kez yaşattı. Herkese nasip etsin Rabb'im" yanıtını verdi. "Bu sırada İstanbul'da bulunan eşi Özlem Ada Şahin de çocukları doktor kontrolüne götürürken görüntülendi. Çocukları VIP minibüse bindiren Özlem Ada Şahin, eşinin aracı çocuklar rahat etsin diye aldığını dile getirdi.

Tarhan Abdullahoğulları
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