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İki kez kanseri yenen Gülay sahneye döndü

İki kez kanseri yenen Gülay sahneye döndü
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından önceki gün Zorlu'da konser verdi. Şarkıcı, "30 yıllık müzik yolculuğumun önemli bir dönüm noktasında hayat buldum. Hepimiz bir ömür sürüyoruz. Yaşama pamuk ipliği ile bağlı olduğumuzu hatırlatan anlarımız oluyor. Ne mutlu ki, müzik de sevdiklerim de her an yanımda oldu. Birlikte şarkı söylemek beni daha da umutlandırdı" dedi.
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