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Yeni hobisi seramik

Yeni hobisi seramik
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Emel Sayın, seramik sanatına merak sardı. Yoğun konser maratonuna rağmen hobilerinden vazgeçmeyen Emel Sayın, önceki gün yeğeniyle birlikte seramik atölyesine gitti. Sayın, "Bundan sonra seramik atölyesine seramik yapmaya gideceğim. Çok sevdim ve çok keyifli vakit geçirdim" diye konuştu.
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