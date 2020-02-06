Ünlülerin restoranından Elazığ'a 800 bin TL

Tanınmış isimlerin vazgeçemediği mekanların sahipleri depremzedelere yardıma koşuyor. Günaydın Et adına konuşan Cüneyt Asan, “Yardım söylenmez ama örnek olmak istedik” dedi

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyasına ünlü restoran işletmecileri de katıldı. Elazığ için bir günlük cirosunu bağışlayan Nusret Gökçe'nin ardından en büyük yardımlardan biri de Günaydın Et ve Restoranlar grubundan geldi.

İYİLİK ZİNCİRİ KURMAK İSTEDİK

Grubun kurucu ortağı Cüneyt Asan deprem bölgesinde kullanılmak üzere 800 bin liralık büyük bir bağış yaptı.Ülkemizde yaşanan büyük felaket için üzüntülerini dile getiren Cüneyt Asan, "Bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptır ancak bu durum özel. Tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi yaraları sarma zamanı" diye konuştu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI