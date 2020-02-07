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'lar sahiplerini buldu

Altın Taç'lar sahiplerini buldu
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Altın Taç Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Törene siyaset, sanat ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı. Gecede Hande Yener 'Yılın Pop Kadın Sanatçısı' ödülünü alırken, 'Yüzyılın Divası' ödülüne Bülent Ersoy layık görüldü. Ersoy, ödülü kabul etmeyerek hocası olarak gördüğü Müzeyyen Senar'ın mezarına götüreceğini söyledi.


Gecede basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Yener, son günlerde Fatih Ürek ile Demet Akalın arasında yaşanan gerilime değindi. Yener, "Benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır" dedi.

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