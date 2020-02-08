Ardıç yağı ile öksürmeyin!

Ardıç yağının sağlığa iyi gelen yönleri saymakla bitmez. Kanı temizler ve detoks etkisi gösterir. Ürik asit, ağır metaller, serbest radikaller ve vücudun kendisi tarafından üretilen bazı hormonların toksik etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Kandaki ürik asiti temizlemesinden ötürü romatizma, artrit, gut ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.