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artık sessiz kalacak

Burcu Esmersoy artık sessiz kalacak
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da düğünlerine giderim açıklamasıyla magazin gündeminde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda bulunan vale araç teslim noktasına aracını bırakan ve yağmurdan valelerin şemsiyesi ile korunurken görüntülenen Esmersoy, bir anda gazetecileri görünce valeyi işaret ederek, "Arkadaşıyla alışveriş turuna çıktı" yazarsınız diyerek espri yaptı.Deneyimli sunucu, soruları yanıtsız bırakarak. "Artık sessiz kalacağım" diye konuştu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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