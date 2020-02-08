Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat

Doç. Dr. Barış Yeniad, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen göz kuruluğunun 40 yaşın üstündeki kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz kuruluğunun göz yaşının yeterli üretilememesi, üretilen göz yaşının kaliteli olmaması veya çok çabuk buharlaşması nedeni ile oluştuğunu belirterek, "Göz kuruluğunun oluşumunda inflamasyon (iltihabi) süreçlerinin de rol oynadığı bilinmektedir.

CERRAHİ İŞE YARAMAZ

Tedavi edilmediğinde göz yüzeyinde kurumaya bağlı olarak ülser, ağrı ve çok ciddi durumlarda kornea olarak adlandırılan saydam tabakanın delinmesi ile görme kaybına yol açabilir. Göz kuruluğu kişilerin günlük aktivitelerini etkiler. Kitap okurken, bilgisayarda çalışırken, araba kullanırken ve klimalı ortamlarda gözde yanma, batma, kızarıklık ve refleks sulanmalara sebep olur. Göz kuruluğunda da yaşarma olur, kuruyan gözün kendini koruma refleksidir" dedi. Cerrahi yöntemlerin etkili olmadığını dile getiren Yeniad, ilaçla tedavide damlaların kullanıldığını söyledi. Bu arada hastalığın tedavisiyle ilgili çeşitli kürler de uygulanabiliyor. Bunlar göze damlatılarak ya da göz kapakları üzerinden uygulanıyor.