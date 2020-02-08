'Kötü şarkıcılara mahkum olursunuz'

Başarılı popçu Işın Karaca’nın, bir TV programında “Ben olmasam kötü şarkıcıları dinlemeye mahkum olurdunuz. Radyoyu bir açıyorum, bakıyorum tek ses, herkesin sesi birbiriyle aynı” sözleri gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kendisiyle ilgili yapılan 'Işın Karaca olma-sa, hayatınızda hiçbir şey eksik olmazdı" yorumuna gündem yaratacak bir açıklamayla karşılık verdi. Başarılı sanatçı, "Vallahi ben olmasam, kötü şarkıcıları din-lemeye mahkum olurdunuz. Radyoyu bir açıyorum, bakıyorum tek ses, herkesin sesi aynı.

FARKIMI ANLARSINIZ

Bakın Funda Arar dinlendiğiniz zaman anlarsınız onun Funda olduğunu, ya da beni dinlediğiniz zaman 'bu Işın Karaca dersiniz'. Ama özellikle son 6-7 sene için konuşmam gerekirse, hereksin sesi aynı. Tek bir kişi şarkı söylüyor gibi" diye açıklamada bulundu. Karaca'nın bu sözlerinin meslek-taşları tarafından nasıl yorumla-nacağı merak konusu oldu. Katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Işın Karaca, samimi konuşmalarıyla geceye damga vurdu.

BU KEZ FLÖRT EDİYORUM

Sakın biri olmasına rağmen ilişkilerindeki çalkantıyla tanın-masının nedeni sorulan sanatçı, "Ben sanırım herkesi kendim gibi görüyorum. Sorun ordan başlıyor. Ve ben sevgili olmuyorum pek. Direkt evleniyorum. Ama bu defa durum çok farklı, çok mutluyum. İlk defa sevgilim var ve flört ediyoruz bildiğin. Hatta uzun zaman-dır koruduğum ideal kilomun 4-5 kilo üzerindeyim şu anda. Sanırım mutluluktan biraz yemeye başladım" açıklamasında bulundu.