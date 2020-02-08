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Serdar’dan ayrıldı teklifler çoğaldı!

Serdar’dan ayrıldı teklifler çoğaldı!
Giriş Tarihi: 8.2.2020

Serdar Ortaç ile evliliklerini bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan, yalnız geldiği AVM'de kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi: "Yarın arkadaşlarımla Uludağ'a gidiyorum, bugün de tatil için alışverişe geldim. Birkaç sinema projesi teklifi aldım. 'Hababam Sınıfı' filmi de Nisan ayında vizyona girecek" diye konuştu.

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