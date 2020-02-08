Serdar Ortaç ile evliliklerini bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan, yalnız geldiği AVM'de kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi: "Yarın arkadaşlarımla Uludağ'a gidiyorum, bugün de tatil için alışverişe geldim. Birkaç sinema projesi teklifi aldım. 'Hababam Sınıfı' filmi de Nisan ayında vizyona girecek" diye konuştu.
Serdar’dan ayrıldı teklifler çoğaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.