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Bölüm başına istediği para 15 bin lira

Bölüm başına istediği para 15 bin lira
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Oyunculuğu çok sevdiğini belirten Chloe Loughnan, dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi. Loughnan bölüm başına 15 bin lira istiyor. Serdar Ortaç'tan Ağustos 2019'da boşanan Chloe Loughnan, ilk sinema deneyimini henüz vizyona girmeyen 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nda yaşamıştı. İrlandalı model dizilerde rol almayı düşündüğünü belirterek, "Bölüm başına 15 bin lira istiyorum" dedi.

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