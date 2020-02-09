Mazhar Alanson bardağı taşırdı!

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, katıldığı bir TV programında bardakların üzerine resim çizen gençle aynı yayında olmasına tepki gösterdi. Alason'un genç sanatçının yaptığı işi küçümseyip 'Bardak tamam artık' diyerek yanından göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı. Hayranları, Alanson'un davranışını yılların sanatçısına yakıştıramadı. MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, radyocu Polat Labar'ın programına konuk oldu. Programda sohbet ettiği sırada yanına bardakların üzerine resim çizen bir genç gelen şarkıcı, "Nedir bu bardak mardak" diyerek tepki gösterdi. Bardakların üzerine resim çizerek dünyayı gezen Berk Armağan, programda kendi sanatından bahsetti. Yanında oturan Armağan'ın bardaklara resim çizdiğini gören Alanson ise "Bu kadar zamanını niye böyle bir şey için harcıyor?" dedi. Berk Armağan'ın kendisi için de bir bardak yaptığını gören Alanson, "Bu ne ya böyle tırışkadan bir şey" diyerek genç sanatçıyı bozdu.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hızını alamayan usta sanatçı, "Programda bardaklarla bir adamın ne işi var? Epey de reklamını yaptı, artık tamam" dedi. Armağan'ın bardaklarını masanın üzerinden toplayarak geri veren Alanson "Bardak tamam artık" dedi. Bunun üzerine yerinden kalkan Armağan ise seyircilerin arasına geri döndü.

'SENİN BİTTİĞİN ANDIR' DEDİLER

Alanson'un davranışı sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Alanson için, "Başkalarına saygı duymayan bir sanatçı, saygı beklememeli", "Adamı sadece aşağılamak için çağırmışlar", "Alanson'un yaptığı ego, kibir ve saygısızlık" ve "Mazhar abinin bittiği andır bu" yorumları yapıldı.