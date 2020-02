Bağışıklığınızı daha güçlü hale getirin

Bağışıklık sistemimiz, vücudumuz için bir savunma sistemidir. Birçok farklı ajanın varlığını tespit eder ve bir kalkan gibi hareket eder. Eğer bağışıklığımızı güçlü tutarsak, günlük hayatta daha enerjik oluruz ve daha az hastalığa yakalanırız

Kış aylarının en soğuk günlerini yaşarken, salgın hastalıklar da yurt genelinde tavan yapmış durumda. Dünyada korona virüsü salgını ürkütücü şekilde sürerken, her sene karşılaştığımız salgın hastalıklar da tekrar sıkça görülmeye başlandı. Bu hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Eğer bir insan sık hastalanıyorsa, bu durum onun bağışıklık sisteminin zayıf olduğuna işaret eder. Çevremizde zayıf bir bağışıklık sistemi nedeniyle mevsim değişimlerinde grip ve soğuk algınlığına yakalanan birçok insan vardır.



BELİRTİLERİNİ GÖRÜN

Susuz kalmak zayıf bir bağışıklık sisteminin başlıca nedenlerinden biri. Vücudumuz düzenli aralıklarla toksinleri dışarı atmalıdır ve bunu yapabilmek için sıvıya gereksinim duyar, bunu yapamaması hastalıklara yol açar. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol miktarda su içilmelidir. Vücudun beyne neye ihtiyacı olduğunu söylediği birkaç belirti olabilir. Eğer bir insan sağlıksız bir yaşam sürüyor; sigara içiyor ve alkol kullanıyorsa, yapması gereken bu alışkanlıklarını hemen durdurmasıdır. Diğer belirtiler aşırı kilo, kirli su içmek ya da kişisel hijyene önem vermemek, stres vb. olarak sıralanabilir. Eğer sürekli hasta oluyor ve her zaman burun akıntısı ya da ateşle mücadele ediyorsanız, bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekir. Aldığımız besinler bağışıklık sistemimizin durumunun başlıca belirleyicileridir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 7 önemli besini sizler için derledik.



Keten Tohumu:

EN iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Bir araştırma günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.



Hindistan Cevizi:

METABOLIZMAYI hızlandırarak kilo vermenin yolunu açar. Araştırmalar hindistan cevizi yağında defne asidi bulunduğunu göstermiştir. Defne asidi tükürük ile temas ettiğinde monolorine (monolaurin) dönüşür. Anne sütünde de bulunan monolorin bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır.



Tatlı Patates:

VIRÜS ve bakterilere karşı kalkan oluşturabilmek için A vitamininden zengin bir besin örn: tatlı patates beslenmenize dahil edilmelidir. Cildimizin kirli maddeler içeren havayla ilk temas eden hücre olduğunu düşündüğümüzde cildi koruyan bir besin oldukça önemlidir. Tatlı patates cildi sağlıklı ve güçlü tutar. Taze tatlı patatesten kendinize nefis çiğ vegan noodle hazırlayabilirsiniz.



Yaban Mersini:

KANSER dahil birçok sağlık sorununu önlemede yardımcı olduğu bilinen yaban mersininin zengin bir besleyeci değeri var. Diğer meyvelere kıyasla yaban mersininin antioksidan kapasitesi daha yüksek. Şeker içeriği ise daha düşük olduğundan bağışıklık sistemine ciddi ölçüde güç kazandırabilir.



Karanfil ve Zerdeçal:

ZERDEÇAL iyileştirici özelliğiyle bilinir ve sıklıkla daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı, aynı zamanda kanser karşıtı bir ajan olarak da kullanılabilir. Karanfil de öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.



Karnabahar:

YÜKSEK antioksidan içeriği ile karnabahar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir. Aynı zamanda içeriğinde kolin ve glutatyon bulunduğundan her türlü hastalığı uzak tutar ve sindirim sistemi sağlığını korumaya da yardımcı olur.



Greyfurt:

C Vitamininden zengin greyfurt, soğuk algınlığı, grip ve diğer benzer sorunlara karşı savaşmak için mükemmeldir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besinlere de sahiptir.