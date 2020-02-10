Ceylan’ın kostümüne tam not

TÜRKÜCÜ Ceylan önceki akşam Ataköy Nossa Costa'da sahne aldı. Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle çok beğenilen Ceylan, ölen yeğeninin cenazesine gelmeyen dostları için, "Benim vücudumda kazık yemediğim yer kalmadı" yorumunda bulundu.