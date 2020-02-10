TÜRKÜCÜ Ceylan önceki akşam Ataköy Nossa Costa'da sahne aldı. Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle çok beğenilen Ceylan, ölen yeğeninin cenazesine gelmeyen dostları için, "Benim vücudumda kazık yemediğim yer kalmadı" yorumunda bulundu.
TÜRKÜCÜ Ceylan önceki akşam Ataköy Nossa Costa'da sahne aldı. Derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle çok beğenilen Ceylan, ölen yeğeninin cenazesine gelmeyen dostları için, "Benim vücudumda kazık yemediğim yer kalmadı" yorumunda bulundu.
Ceylan’ın kostümüne tam not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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