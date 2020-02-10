Kahve karaciğer yağlanmasını azaltıyor

YAĞLI karaciğer hastalığında Türkiye'nin en deneyimli uzmanlarından biri olarak gösterilen Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kahve tüketiminin karaciğer yağlanması riskini azalttığını belirtti. Yılmaz, "Kahve, ileri evre fibrozis (nedbe dokusu şeklinde karaciğer hasarı) ve siroz riskini azaltır. Gizemli bir faydası var. Eğer başka bir hastalık nedeni ile yasaklı değilse günde 2-3 fincan filtre kahve idealdir. Benzer etkinin sade içilen Türk Kahvesi için de olabileceğini tahmin etmekteyiz" dedi.