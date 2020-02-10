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‘Kızıma hediye alma kimsesize bağış yap’

‘Kızıma hediye alma kimsesize bağış yap’
Giriş Tarihi: 10.2.2020

KÜÇÜK kızının doğum gününde 22 çocuğa tekerlekli sandalye hediye eden Fenerbahçeli Volkan Demirel'ın eşi Zeynep Demirel, yine alkışlanacak bir davranışa imza attı. Demirel bu kez de 6'ncı yaşına basan büyük kızı Yade'nin doğum gününde konuklarından, kızına hediye almaları yerine ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış yapmalarını istedi. Minik Yade'nin yaş günü Kidz Mondo'da kutlandı.

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