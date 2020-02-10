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, Cem’in arkadaşının eski aşkı çıktı

Serenay Sarıkaya, Cem’in arkadaşının eski aşkı çıktı
Giriş Tarihi: 10.2.2020

YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'da görüntülenmeleri magazin gündemine bomba gibi düşen ve aşkları kesinlik kazanan - ilişkisinde şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı.

YUNANİSTAN'IN başkenti Atina'da görüntülenmeleri magazin gündemine bomba gibi düşen ve aşkları kesinlik kazanan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisinde şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, bir dönem Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı ve Mars Entertainment Group'un ortaklarından Muzaffer Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Serenay'ın bir dönem aşk yaşadığı iş insanı Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz'ın hem yakın arkadaşı hem de Yılmaz'ın sinemaya kazandırdığı 'Karakomik Filmler' serisinin yapımcısıydı.

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