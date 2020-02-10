Su diyeti yapıp sağlığınızdan olmayın

SON dönemin popüler diyetlerinden olan su orucu ya da su diyeti, sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, buna benzer vücudu bazı vitamin ve minerallerden tamamen mahrum bırakan diyetlerin zararlarına dikkat çekiyor.

SON dönemin popüler diyetlerinden olan su orucu ya da su diyeti, sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, buna benzer vücudu bazı vitamin ve minerallerden tamamen mahrum bırakan diyetlerin zararlarına dikkat çekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "24 ila 72 saat veya 1 haftalık uygulama söz konusu. Herhangi bir gıda olmadan kalıcı ve sağlıklı bir sonuç elde edilemez. Bu tür bir diyet başta hipoglisemi olmak üzere pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarır. Baş ağrısı ve mide bulantısına da neden olur" diye konuştu.