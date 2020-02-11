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hedef tahtasında

Hızır hedef tahtasında
Giriş Tarihi: 11.2.2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20.00'da atv ekranlarında olacak. Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Fakat işler planlandığı gibi gitmez.

Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir.

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