İlklerin Oscar’ı

Sinemanın en büyük ödülleri 92. kez dağıtıldı. İlk kez İngilizce olmayan Güney Kore yapımı film Parazit, En İyi Film ödülünü alarak tarihe geçti. Ünlü oyuncu Brad Pitt ise oyunculuk hayatının ilk Oscar’ına sahip oldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti. Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya "En İyi Yönetmen" ödülünü getirirken, "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı.

JOKER'İN ZAFERİ

Öte yandan "Judy" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Renee Zellweger kazanırken, "Joker" filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Evlilik Hikayesi" (Marriage Story) filmindeki rolüyle Laura Dern kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in Hollywood ) filmindeki rolüyle Brad Pitt kazandı.



YİNE BOL GİYDİ

Genç şarkıcı Billie Eilish, Oscar Ödül Töreni'ne her zamanki gibi bol kıyafetlerle katıldı. Chanel marka bir takım giyen, siyah uzun tırnakları ve yeşil saçlarıyla dikkat çeken Billie Eilish'in keyfi her zamanki gibi yerindeydi. Eilish, bol giyinmesinin sebebini, 'ergenlik çağında vücuduna güvenmemesi ve bedeninin hızla gelişmesi' olduğunu açıklamıştı.



KIRMIZI HALI'DA YİNE ŞIKLIK YARIŞTI

Los Angeles'ta düzenlenen 92. Oscar Ödülleri Kırmızı Halı seromonisine ünlüler akın etti. Sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 2020 Oscar Ödül Töreni'nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. Gecede şıklığıyla öne çıkan isimler Scarlett Johansson, Charlize Theron, Renee Zellweger ve Brie Larson oldu. Güzellikleriyle büyüleyen yıldızlar, yağmurun azizliğine uğradı.



KADIN YÖNETMENLERİN İSİMLERİNİ İŞLEDİ

Natalie Portman tek kelime bile etmeden Oscar jürisine güçlü bir mesaj gönderdi. 'The Lucy in the Sky' filminin oyuncusu, ilk bakışta 'Yıldız Savaşları'nı hatırlatan Dior peleriniyle kırmızı halıda yürüdü. Pelerine yakından bakıldığında, Natalie'nin bu yıl aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerle dayanışma içinde olduğu görülüyor. Natalie'nin pelerininde kadın yönetmenlerin ismi yazıyor: Lorene Scafaria, Lulu Wang, Greta Gerwig, Mati Diop, Marielle Heller, Melina Matsoukas ve Alma Har...