Yeni aşk yeni araba

Eski eşi Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran Serdar Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmadan sonra hayatında kimsenin olmadığını ve tek başına çok mutlu olduğunu ifade eden şarkıcı, Bebek'te sarışın bir güzelle yemek yedi.

Mekandan önce çıkıp gazetecileri kontrol eden Serdar Ortaç, kimsenin olmadığını sanıp sevgilisi yeni aracına doğru "Gel hayatım. Kimse yok" sözleriyle çağırdı.

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Bir anda gazetecileri karşısında gören ikiliden sarışın güzel yüzünü saklamaya çalıştı. Muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine Serdar Ortaç, "Araba mı? Evet araba yeni. Sağ olun"