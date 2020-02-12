Oscar yorumu güldürdü!

Koreli Parazit filmi birçok dalda en prestijli ödüllerden olan Oscar’ı almaya hak kazandı. Filme yaptığı yorumlarla alay konusu olan Gani Müjde, hikayeyi kendisinin daha önce yazdığını iddia etti.

Yönetmen ve yazar Gani Müjde'nin Oscar törenin-de ödülleri toplayan Para-zit filmi ile ilgili yaptı-ğı paylaşımlar sosyal medyada tepki aldı. Filmin çok beğenilmesini anla-madığını söyleyip "Ben daha iyisi-ni yaparım" iddiasında olan Gani Müjde'ye "Neden yapmadın?" cevabı geldi. Ayrıca hikaye-nin 6 yıl önce çektiği Salih Kuşu dizisiyle aynı oldu-ğunu iddia eden Müjde, "Bong Joon-Ho kazanınca ben de kazanmış sayılıyor muyum?" diyerek ken-dine pay çıkardı.

OSCAR VERMEM

"Parazit filmi niye bu kadar gürültü kopar-dı anlamadım. Bildiği-miz G.Kore eğlencelikleri-nin içine bir tutam gerilim katılmış ve düzgünce kota-rılmış örneği sadece. Yahu insan işe aldığı şöförün ve hizmetçinin aynı soyadı-nı taşıdığını anlamaz mı? SGK-GBT filan yok mu o ülke-de? Filmde zenginlerin saf ve temiz, fakirlerin ise acımasız ve katil ruhlu olmaları da ayrıca rahatsız edici. Ne biliyim ben olsam bırakın Oscar'ı, esnaf lokantasında yemek bile ver-mem yönetmenine" tweeti atan Müjde'ye cevap gecikmedi.

UZAYLI İSTİLASI DAHA OLASI

Müjde'ye gelen cevap mesajı şöy-leydi: "Kaç yaşına gelmiş hala "Ben olsam" diyor. Yahu işte olamamış-sın, olamayacaksın. Niye manasız hayaller kovalıyorsun. Uzaylıların dünyayı istilası senin Oscar adayla-rını belirlemenden daha olası.